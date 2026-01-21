Banderas a media asta y minutos de silencio por las víctimas de Adamuz
REDACCIÓN
Rodeiro
Las muestras de condolencia por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) siguen produciéndose en los distintos municipios de la zona. Este martes miembros de la corporación política de Rodeiro, así como trabajadores municipales y vecinos, participaban en un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas-. En A Estrada, como en otros municipios, las banderas ondearon a media asta en señal de duelo, mientras que Dozón en sus redes sociales manifestó su solidaridad y sus condolencias a familiares y amigos de las personas fallecidas, así como el deseo de una pronta recuperación a los heridos.
