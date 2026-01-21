Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

Banderas a media asta y minutos de silencio por las víctimas de Adamuz

Asistentes al minuto de silencio en Rodeiro.

Asistentes al minuto de silencio en Rodeiro.

REDACCIÓN

Rodeiro

Las muestras de condolencia por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) siguen produciéndose en los distintos municipios de la zona. Este martes miembros de la corporación política de Rodeiro, así como trabajadores municipales y vecinos, participaban en un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas-. En A Estrada, como en otros municipios, las banderas ondearon a media asta en señal de duelo, mientras que Dozón en sus redes sociales manifestó su solidaridad y sus condolencias a familiares y amigos de las personas fallecidas, así como el deseo de una pronta recuperación a los heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents