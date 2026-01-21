Casa con dos puertas es mala de guardar

El denominado cuerpo de peones camineros data en España de mediados del siglo XVIII, cuando su labor era esencial para preservar la escasa y arcaica red viaria. Con la modernización de las carreteras este oficio comenzó a languidecer y el arduo trabajo fue asumido por máquinas.

A finales de los años 60 o principios de los 70 del siglo pasado se levantaron en Donramiro cuatro bloques con capacidad para 24 viviendas, pero en la actualidad buena parte de ellas están desocupadas. La falta de mantenimiento provoca una imagen amarga de unos inmuebles que podrían ser recuperados para paliar la escasez de vivienda en la capital dezana.

Leña y enseres en la parcela. / Bernabé/Javier Lalín

Se intentó en varias ocasiones, con el mismo resultado. Los dos bloques más próximos al núcleo principal de Donramiro son propiedad del Estado, mientras que los dos siguientes, el último anexo a los parques de maquinaria y mantenimiento de la red vial, están en manos de la Xunta.

En la actualidad son ocho los pisos ocupados, algunos de forma ocasional, tres de ellos como espacio de descanso para empleados del servicio de Bombeiros Forestais de la administración autonómica. Los demás tienen como inquilinos a trabajadores de las dos administraciones.

Cristales rotos en un ventanal. / Bernabé/Javier Lalín

La apariencia, al menos estructural, muestra unas edificaciones con tejados muy deteriorados, ventanas rotas o descolgadas y la maleza que invade tanto la parte de la parcela que linda con la carretera PO-534 como la zona trasera donde están los portales de entrada a las viviendas.

Un antiguo pisón, colocado hace muchos años como elemento icónico de lo que representó este servicio de mantenimiento de la red vial, ejemplifica el abandono de este recinto. Con la chapa corroída por el óxido, recientemente comenzaron a desprenderse partes que cubren el motor de la máquina.

Vehículo del servicio autonómico de extinción de incendios en la parte trasera de la urbanización. / Bernabé/Javier Lalín

Hace ahora dos décadas el gobierno municipal planteó al entonces Ministerio de Fomento la recuperación de estos inmuebles para reconvertirlas en pisos bajo algún régimen de protección, así como el traspaso del resto de la finca donde están ubicadas para el mismo fin inmobiliario. Entonces adujo que precisaba estas construcciones para sus guardias y retenes.

En 2015 se retomó esta iniciativa, también sin resultados. Veinte años atrás la administración local lanzó una propuesta semejante a la Xunta, pero tampoco se avanzó. Casa con dos puertas es mala de guardar es el título de una dramaturgia de Calderón de la Barca.

Pisón antiguo muy deteriorado. / Bernabé/Javier Lalín

En la parte trasera existe un galpón,en un estado de conservación mejorable, dotado con literas y un aseo, utilizado por personal de Carreteras.

En la parcela anexa comparten espacio los servicios de mantenimiento de las redes viales del Estado y de la Xunta. Entrando, a la derecha, están unas naves del servicio estatal y las de la administración autonómica se localizan al fondo. También están los servicios de vialidad invernal.