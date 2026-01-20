Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren CórdobaAcuerdo Interinos EducaciónAngulas PortugalRecaréProtestas flota bajuraCelta-Rayo
instagramlinkedin

«Xuntanza Batuqueira» de Latexo en A Estrada

Latexo Percusión llevará a cabo el próximo 28 de marzo la segunda edición de su «Xuntanza Batuqueira», evento en el que presentará actuaciones de su escuela, ahora nombrada Batustrata. Si bien el cartel no ha sido publicado, la organización adelanta que será un encuentro gratuito, con mucha música.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents