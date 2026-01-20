Silleda reubicará la parada de taxis por las obras de la Avenida do Parque

El Concello de Silleda y el colectivo de taxistas del municipio han alcanzado un acuerdo para trasladar de forma temporal la parada de taxis mientras duren los trabajos de mejora y humanización de la Avenida do Parque. El pacto se cerró en una reunión celebrada el pasado viernes con la alcaldesa y responsable de Obras y Servicios, Paula Fernández Pena, los profesionales del taxi, el jefe de la Policía Local y el técnico director de la obra.

Los trabajos implicarán el corte del tráfico rodado en este vial, por lo que el Concello ha solicitado autorización para situar provisionalmente la parada en la N-525, en el tramo urbano de la rúa Trasdeza, una ubicación próxima a la actual, considerada segura y ya utilizada anteriormente en eventos locales.

La nueva localización contará con señalización y se mantendrá únicamente durante el tiempo que duren los trabajos. «As obras acometeranse para garantir que os taxistas estean o menos tempo posible nesta parada provisional», señala la alcaldesa. Desde el Concello se agradece su «total disposición e colaboración» ante las molestias derivadas de la actuación y se destaca la coordinación mostrada también en el proceso de reubicación definitiva prevista tras las obras, en la acera situada enfrente de la parada actual. «Souberon entender a importancia destes traballos desde o inicio», valora Pena.

Los trabajos continúan en la zona de la calle Santa Olaia, si bien en las últimas semanas se han visto condicionados por las lluvias persistentes. Actualmente se ejecuta la instalación de canaletas de recogida de pluviales y está previsto iniciar en breve la colocación del pavimento de piedra en esta primera zona. A continuación, el Concello prevé comenzar el fresado del asfalto en la Avenida do Parque, lo que obligará a una nueva reorganización del tráfico para mantener accesos a comercios y establecimientos hosteleros y minimizar afecciones.

Una vez rematados los trabajos, el sentido habitual de circulación en Santa Olaia será desde la calle María Colmeiro hacia la Avenida do Parque. Durante la obra, se ha modificado puntualmente por motivos de seguridad. Con el restablecimiento del sentido previsto se busca una circulación en manzana que evite incorporaciones innecesarias a la nacional y mejore fluidez y seguridad.