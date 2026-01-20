Silencios por Adamuz
Lalín, Silleda y A Estrada guardan un minuto de silencio por las víctimas del tren
Xan Salgueiro
Lalín, Silleda y A Estrada están entre los concellos que ayer se sumaron con un minuto de silencio al duelo por las víctimas del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba). La convocatoria, de carácter institucional, se enmarca en el llamamiento realizado a nivel estatal por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover concentraciones de repulsa y condolencia en ayuntamientos de todo el país, como gesto de solidaridad con las familias y allegados de las personas fallecidas.
En Lalín, el acto tuvo lugar en el vestíbulo del consistorio, encabezado por el alcalde, José Crespo, junto a otros miembros de la corporación y personal municipal. El silencio, breve y contenido, se convirtió en una imagen de respeto compartido, sin más protagonismo que el recogimiento.
En Silleda, la escena se repitió a las puertas del Concello, donde cargos públicos y trabajadores municipales guardaron el minuto de silencio en una concentración discreta. También en este caso, la alcaldesa, Paula Fernández Pena, participó en el acto simbólico. El minuto de silencio de A Estrada estuvo presidido por la tenienta de alcalde, Amalia Goldar, junto a otros ediles y personal municipal.
No se celebraron actos en Vila de Cruces, Agolada, Dozón y Forcarei. Rodeiro tampoco guardó el minuto de silencio, aunque el alcalde, José Luis Camiñas, indica que está prevista una concentración este martes, al mediodía.
Con estas convocatorias, impulsadas de forma general por la FEMP, los ayuntamientos pretenden expresar unidad, duelo y cercanía ante un suceso que ha conmocionado a la ciudadanía.
