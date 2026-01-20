San Tirso en Manduas el próximo domingo

La parroquia silledense de San Tirso de Manduas celebra su fiesta patronal el próximo domingo, 25 de enero. Habrá misa cantada a las 13.15 horas por el Coro Vales Mahía y el grupo de gaitas de la Asociación Cultural Xirandola. El evento está organizado por la Asociación de Veciños de Manduas (Avema).