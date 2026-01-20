Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Tirso en Manduas el próximo domingo

La parroquia silledense de San Tirso de Manduas celebra su fiesta patronal el próximo domingo, 25 de enero. Habrá misa cantada a las 13.15 horas por el Coro Vales Mahía y el grupo de gaitas de la Asociación Cultural Xirandola. El evento está organizado por la Asociación de Veciños de Manduas (Avema).

