Las rutas olvidadas

Hace cinco años el Concello de A Estrada abría de manera oficial diez rutas de senderismo que fueron todo un éxito entre los vecinos del casco urbano. Se trataba de cuatro rutas divididas en norte, sur, este y oeste, contando con una opción más corta de menos de cuatro kilómetros, y una opción más larga que se podía extender por encima de los diez kilómetros. A ellas se suman otras dos rutas especiales. Una de ellas es la ruta Zona Deportiva y la otra la ruta de las Eléctricas. Todas ellas contaban con salida y llegada en A Estrada.

La idea resultó y en los siguientes años fueron muchos los estradenses que se adentraron a conocer estos caminos, especialmente los más cortos y asequibles. Cinco años después, las rutas siguen más o menos vivas, aunque se han topado con un importante problema, la falta de mantenimiento.

El objetivo inicial del Concello de A Estrada era que estas rutas lograsen mantenerse por sí solas, es decir, con un paso de caminantes que hiciese que la vegetación no cerrase los caminos. Se trata sin embargo de una idea complicada, especialmente en aquellos caminos que fueron «ganados» a la naturaleza, senderos estrechos en zonas agrestes, en los el paso de algunos excursionistas no es suficiente para impedir que se acaben cerrando, especialmente con la llegada de la primavera. En otros puntos el problema surge en invierno, con los temporales que acaban derribado árboles sobre los caminos.

Los árboles caídos y la maleza toman las rutas. | L.D.

Recorriendo las rutas en los últimos días se encuentran varias zonas por las que es imposible pasar y por otras en las que es posible hacerlo, aunque no aptas para personas de todas las edades. En pleno invierno, los árboles y las zonas anegadas se vuelven el principal problema, aunque la situación irá empeorando cuando cuando el tiempo empiece a mejorar. Otras rutas, aquellas que utilizan caminos más anchos y asentados o bien con mucha zona de carretera se mantienen sin embargo perfectas para recorrer, aunque siempre es posible encontrar algún tramo cerrado que obliga a dar un rodeo complicado si no se conoce la zona.

Un ejemplo es la otrora concurrida Ruta de la Zona Deportiva. En este caso es posible recorrer con algún que otro problema la primera zona, que parte de la Avenida de la Cultura, pero se vuelve intransitable en paso tras la Agasp y el colegio de Figueiroa.

El principal problema que nos encontramos afecta sin embargo a las señalizaciones. Muchos de los postes indicadores han desaparecido o han sido «engullidos» por la maleza. Otros perdieron las placas indicadoras o han sido vandalizadas. Esto complica realizar las rutas si no se conocen con anterioridad.

En definitiva, las rutas siguen vivas, aunque agonizan sin el necesario mantenimiento, tanto de desbroces como de puesta a punto de su señalización.