La parcelaria de Val de Camba actuará en la red viaria en este primer trimestre

El Consello da Xunta abordó ayer la mejora de la red de caminos vinculada a la zona de reestructuración parcelaria de Val de Camba, en el concello de Rodeiro, con una inversión prevista de más de 1,7 millones de euros a través de la Consellería do Medio Rural. La actuación busca reforzar la accesibilidad a las nuevas fincas resultantes del proceso de concentración y, al mismo tiempo, modernizar los viales que vertebran el área.

Las obras, según la planificación presentada, comenzarán en el primer trimestre y se centrarán en dos frentes: por un lado, la red secundaria –la que conecta directamente con parcelas y predios– y, por otro, la principal, que soporta el tránsito general dentro del perímetro de la parcelaria. En total se intervendrá en 74 caminos: 36 corresponden a la red secundaria, con algo más de 4 kilómetros de actuación, y los 38 restantes, a la red principal, con 22,08 kilómetros. En conjunto, los trabajos superarán los 26 kilómetros.

El proyecto incluye, además, mejoras para garantizar la entrada a las fincas. En este apartado se prevé la formación de rampas de acceso en zonas de desmonte y de terraplén, una medida especialmente relevante en áreas con desniveles donde la conexión con los caminos exige adaptaciones del terreno. En total, se contabilizaron 138 solicitudes de propietarios relacionadas con accesos, que se incorporan al conjunto de trabajos previstos. Junto a estas intervenciones, el plan contempla desbroces, implantación de parcela y movimientos de tierras, entre otras actuaciones necesarias para dejar operativa la red y facilitar el uso agrario.

En diciembre de 2025, el BNG había registrado iniciativas en el Parlamento para urgir a la Xunta a acometer cuanto antes la mejora de los caminos secundarios de acceso a las fincas y la reparación de los principales en la parcelaria de Val de Camba, denunciando retrasos en el proceso. Además, los nacionalistas reclamaban que se fijase un plazo de remate en el primer trimestre de 2026.

Accesibilidad y eficiencia

Val de Camba es una de las áreas de reestructuración parcelaria en marcha en el interior de Pontevedra. El ámbito afectado abarca 1.854 hectáreas, con 7.529 parcelas iniciales, y quedará organizado en 1.869 predios, pertenecientes a 722 propietarios. La mejora de caminos es una de las piezas clave de estos procesos, ya que permite que la nueva ordenación territorial se traduzca en explotaciones más accesibles y en desplazamientos más eficientes para labores agrícolas y ganaderas.

La Xunta de Galicia enmarca esta inversión en la política de impulso a la reestructuración parcelaria y a las infraestructuras rurales, un ámbito al que destina este año 16,7 millones de euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior. En el caso concreto de Val de Camba, la Administración autonómica recuerda que ya se han movilizado más de 4,4 millones en asistencia técnica y en trabajos asociados a la red principal y otras actuaciones complementarias, por lo que la nueva partida pretende completar y consolidar la mejora integral del área.