Organizan en Lalín una charla sobre las plantas de biometano

El Casino de Lalín acogerá este sábado a las 18.00 horas una charla informativa sobre las plantas de biometano. El acto está impulsado por la plataforma Ulloa Viva y el colectivo Grela Cultural do Deza.

En esta sesión intervendrá el ingeniero agrónomo e investigador del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo Xoán Castro y el licenciado en químicas, profesor jubilado y miembro de Adega Daniel L. Bispo. Asimismo, está previsto que tomen la palabra Xosé Mariño (colectivo Berce do Ulla) y la representante de Agolada Viva Eva Buxel.

Solucións ou desfeita. Ese es el título elegido para esta jornada informativa en la que los presentes podrán conocer de primera mano las opiniones de los invitados sobre la instalación y el funcionamiento de las plantas de biometano.