Organizan en Lalín una charla sobre las plantas de biometano
REDACCIÓN
El Casino de Lalín acogerá este sábado a las 18.00 horas una charla informativa sobre las plantas de biometano. El acto está impulsado por la plataforma Ulloa Viva y el colectivo Grela Cultural do Deza.
En esta sesión intervendrá el ingeniero agrónomo e investigador del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo Xoán Castro y el licenciado en químicas, profesor jubilado y miembro de Adega Daniel L. Bispo. Asimismo, está previsto que tomen la palabra Xosé Mariño (colectivo Berce do Ulla) y la representante de Agolada Viva Eva Buxel.
Solucións ou desfeita. Ese es el título elegido para esta jornada informativa en la que los presentes podrán conocer de primera mano las opiniones de los invitados sobre la instalación y el funcionamiento de las plantas de biometano.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales