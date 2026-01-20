Medio cento de artistas exporán na emporcARTE
Paío inspírase nunha obra de Monique van Steen para deseñar o cartel desta colectiva
A concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, presentou o cartel da exposición colectiva emporcARTE, que será inaugurada o 14 de febreiro ás 13.00 horas no Museo Ramón María Aller. Esta mostra supón a XIV edición deste proxecto, que inclúe no programa a tradicional «Ofrenda ao porco», co acompañamento de Plácido Rozas, e o Cocido das Artes.
O deseño do cartel é obra de Paío. Trátase dunha montaxe dixital coa obra de Monique van Steen «Emporquémonos», exposta no IV emporcARTE, unha imaxe que xa figuraba no cartel de 2015. Paío quixo empregar o lema «Dígallo con Grelos», ao coincidir a inauguración da exposición coa data de San Valentín.
En canto á participación de artistas, xa están confirmados ao redor de 50 nomes, entre os que se encontran creadores xa habituais da cita, con ampla traxectoria e recoñecemento na plástica actual, xunto con persoas que participan por primeira vez na exposición, artistas noveis ou artistas locais que será a primeira vez que expoñan As persoas que manifestaron interese en participar, deberán achegar a obra ao Museo co prazo máximo ata o 10 de febreiro. A temática deberá ter algunha relación coa Feira do Cocido, entendida dun xeito amplo e creativo.
As obras poderán verse ata o 18 de abril polo que convivirá con «Antón Sobral: o silencio da mar», exposición da Feira do Cocido que estará aberta ata o 28 de marzo.
A emporcARTE vai destacar por variedade estilística, de técnicas e de formatos está asegurada pois xa comezou a recepcioón ds primeiras obras, na que xa se dá conta desta diversidade, ao entrar pintura sobre lenzo, fotografía, escultura ou técnicas mixtas, todas propostas relacionadas coa Feira do Cocido e xa algunha delas co porco como protagonista A mostra será presidida polo lenzo de Barreiro, cartel da feira deste ano e poderá visitarse ata o 18 de abril.
Ademais aínda é posible apuntarse para o Cocido das Artes, xantar de confraternización entre artistas, galeristas e persoas do mundo da cultura. Os interesados poden apuntarse no museo , presencialmente, por teléfono ou polo correo electrónico. O xantar será no restaurante Modesto e custará 35 euros por persoa.
