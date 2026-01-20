Mari Fernández Sanmartín será la candidata del BNG a Alcaldía de Lalín

Mari Fernández Sanmartín será la candidata del BNG de Lalín en las elecciones municipales del próximo año. La comerciante y actual responsable local del partido fue elegida de forma unánime por la asamblea celebrada anteayer en la que las bases refrendaron la candidatura propuesta por el Consello Local, la única registrada transcurridos los plazos fijados por la organización nacional.

Fernández compareció arropada por el actual portavoz municipal, el histórico Francisco Vilariño, además de sus compañeros Cristina Villar (vicerresponsable local) y Manuel Carbón (responsable de organización). Todos se deshicieron en elogios hacia la futura cabeza de lista que ya había concurrido en la candidatura liderada por Vilariño en 2023. Mari Fernández manifestó que había asumido esta encomienda con «responsabilidade e ilusión», consciente de que estaba dando un «paso importante», pero que lo gestionaba mejor al sentirse arropada por todos sus compañeros de partido en la capital dezana. Elogió a Vilariño, al que calificó de «referente político» y «excelente persoa» al tiempo que reivindicó tanto el trabajo constante durante años del portavoz municipal y de la organización. «Entendo a política de falar coa xente e escoitalos para resolverlle os seus problemas», dijo. Para la futura alcaldable el BNG está en una posición real de situarse como la alternativa a un PP «esgotado» y reivindicó políticas activas en vivienda, sanidad, rural, economía, empleo o para fijar población más allá de las «obras faraónicas». Consideró fundamental insuflar nuevos aires a la gestión con las que se transforme la realidad de Lalín, «un pobo morto e sen vida».

Vilariño recordó que cuando la fichó, Fernández le puso como condición no concurrir en ninguna lista, pero acabó aceptando en 2023 y tiempo después asumió la dirección de la organización, cuestión que para el portavoz municipal prueba que no se mueve por intereses personales sino colectivos. Para Vilariño Taboada es clave el apoyo que Fernández tiene de la organización y aseguró que la asamblea de esta semana fue la más concurrida de la historia del BNG de Lalín. Segundos antes se aseguró que el partido le había pedido a Vilariño que encabezase la lista en la última convocatoria electoral, pues no estaba por la labor. «Estoy contento e orgulloso de que sexa Mari e estou seguro que vai ser a próxima alcaldesa», indicó, a la par que puso en valor su «humildade e honestidade» de una persona que valoró como «traballadora».

Vilariño cede el bastón de mando en el partido a Fernández, convencido, manifestó, de su capacidad para gestionar un proyecto para los lalinenses porque conoce su realidad y sus necesidades. Para esta etapa, subrayó, va a contar con el respaldo inequívoco de toda la organización porque el objetivo último no es otro que el BNG cuente con el mayor respaldo social posible.

Emotivas fueron las palabras de Cristina Villar, amiga de siempre de Fernández, y además ambas entraron a la vez en la organización frentista. «É cercana, boa...e que non ten un defecto», proclamó, e indicó que el BNG no tendría una mejor candidata que ella en caso de que Vilariño se apartase por decisión propia.

Manuel Carbón, por su parte, remarcó la unanimidad que hubo en la reunión de las bases para la proclamación de Fernández Sanmartín como cabeza de lista y reivindicó el trabajo de Vilariño y de la organización durante los últimos años en los que el partido fue capaz de ensanchar su masa social.

Incógnitas sobre el futuro de Ariadna Fernández

La veterinaria Ariadna Fernández González fue el fichaje estrella del BNG en 2023 y comparte con Vilariño los dos asientos del partido en el salón de plenos. Desde hace mucho tiempo sobresale más como diputada autonómica y resulta complicado recordar su última presencia en un acto de la organización local. Mientras Vilariño podría arropar a la candidata con su presencia en la lista de 2027, la continuidad de la concejala es una incógnita. «Xa se verá se vai ou non e tamén se quere ir ou non». Así de escueta respondió Fernández Sanmartín a la pregunta sobre el futuro político en Lalín de la concejala y parlamentaria autonómica. «Ela agora é concelleira e seguirá sendo», añadió. El grupo municipal, según Mari Fernández, mantendrá su labor y como hasta ahora corresponderá a la organización local la coordinación de la acción política, mientras que el grupo municipal será el encargado de visualizarlas o trasladarlas al ayuntamiento.