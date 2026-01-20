Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

in memoriam

Enfermera ejemplar

Compañeros de trabajo

Lalín

Querida compañera Ángeles: ayer nos acostamos con la triste noticia de tu empeoramiento y esta mañana la dura realidad nos ha golpeado como una bofetada, nos has dejado. No hemos tenido tiempo de despedirte como te merecías ni hacerte ese regalo que, medio en serio medio en broma, comentabas que no nos perdonarías. Valgan pues estas letras como ambas cosas.

Aún a riesgo de caer en tópicos, qué injusta es la muerte y qué dura es la vida, ahora que te jubilabas y estabas feliz. Ángeles, estos son sólo unos cuantos comentarios recogidos en nuestro chat del trabajo... un reflejo de las emociones que hoy sentimos con tu marcha: «Creo que Ángeles nos está enseñando algo importante, el tiempo es oro y hay que disfrutarlo». «Sin duda, su pérdida solo se puede catalogar como una desgracia». «Una pérdida terrible». «Hay que hacer algo para homenajearla». «Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ella, su trato, respeto y ayuda, hoy es un día muy triste para mi». «Sobre todo quedaros con la idea de lo feliz y contenta que estaba con nosotros...dicho por ella...». «Me gustaría proponer que encarguemos las flores más bonitas que podamos conseguir, como forma de honrarla....». «Lo que haga falta, y perdonad pero ahora casi no soy capaz de escribir...».

Sirva como homenaje de parte de todos tus compañeros de Lalín. Te echaremos de menos. Buen viaje, compañera.

