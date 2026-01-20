El Concello de A Estrada presenta la Ruta da Sidra en Fitur

A Estrada apuesta este año por la presentación de la Ruta da Sidra en la edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que arranca mañana en Madrid. El recorrido, que une la tradición local del cultivo de la manzana y de la elaboración de la sidra con la indudable vertiente turística que se asocia la este sector, será presentado tanto en el stand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como en el de Galicia.

De este modo, la primera de las presentaciones será en el espacio del referido ministerio mañana, reservando la segunda para el stand de Galicia, el jueves a mediodía. En las dos exposiciones será el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien se encargue de exponer la apuesta que en el municipio se está haciendo por una ruta que será completamente señalizada en este 2026.

“Queremos que la sidra en A Estrada sea un baluarte económico para A Estrada los 365 días del año, pudiendo conocer los distintos momentos de la manzana, además de permitir a los visitantes una conexión con la naturaleza, con nuestro turismo rural y también con todo nuestro patrimonio histórico y cultural”, señaló.

Louzao apuntó que esta es la primera vez que la sidricultura estradense se lleva a Fitur y que esta es “una apuesta por el turismo de la sidra, no solo porque A Estrada sea la capital de la sidra en el noroeste peninsular, sino también porque presumimos de nuestra Feira da Sidra y del peso que tiene el sector de la manzana ecológica y la proliferación de lagares en nuestro territorio”.