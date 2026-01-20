Certame de cartas pola Candeloria no IES Aller

O IES Ramón Aller de Lalín organiza un certame de cartas polo día da Candeloria. Os participantes deberán recoller os modelos na biblioteca co profesorado de Lingua Galega e serán introducidas na caixa do correo ata o día 29. Podrán ter como destinatarios os crush, bestie, pana ou a lingua galega para amosarlle o seu aprecio. O 2 de febreiro serán repartidas aos destinatarios.