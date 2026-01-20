Cara y cruz para el Obra Silleda: Victoria del cadete masculino y derrota del femenino ante Basketdeza

Jornada de resultados dispares para el Obradoiro Silleda en categoría cadete. El equipo masculino venció con claridad al Baloncesto Riveira por 63-24, dominando el partido de principio a fin. Anotaron Bruno (6), José (19), Miguel (2), Uxío (12), Nicolás (6), Daniel (2), Rayan (2) y Braian (14). El cadete femenino cayó en casa ante el Basketdeza por 31-42 en un duelo de rivalidad marcado por las defensas. En el Obra Silleda destacaron Ánxela (14) y Noelia (12), además de María (4), con participación de Victoria, Lisandra, Antía, Sara y Nerea.