El BNG denuncia un nuevo vertido en un afluente del Asneiro en Dozón

El BNG, a través de su diputada autonómica Ariadna Fernández, denuncia la localización de un nuevo vertido a un afluente del río Asneiro a su paso por el municipio de Dozón. El agua muestra en este punto un evidente color blanquecino y los nacionalistas lamentan que organismos y administraciones competentes hayan activado los mecanismos oportunos para «identificar aos responsables e tomar medidas que eviten que estas accións queden impunes e garantir a salubridade da auga que chega aos nosos fogares», apunta la diputada.

Fernández sostiene que la presentación de iniciativas al respeto en los pasados meses por parte del BNG no queda obsoleta al repetise estas acciones de manera recurrente sin que se conozcan medidas correctoras por parte de la Xunta y de Augas de Galicia, que, dice, permiten con su inacción que las agresiones al patrimonio natural queden impunes. «Non podemos permitir que os ríos sexan tratados como cloacas polas que descorren impunemente residuos industriais ou minerais mentres os responsables de velar polas concas gardan silencio e non fan ningún movemento», añade. Exige un plan de vigilancia efectivo que vele por recursos hídricos y patrimonio, al igual que por la salud de los vecinos, además de la intervención de Augas de Galicia y Seprona.