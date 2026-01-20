«La biopsia líquida informa sobre el tumor y también sobre si sigue ahí»

En plena cuenta atrás para el XI Simposio Biopsia Líquida, ¿qué destacaría de esta edición?

Lo que estamos viendo es que la biopsia líquida cada día se está utilizando más y que la evolución tecnológica y el conocimiento sobre ella avanza cada poco tiempo, lo que nos permite ser más precisos y que se pueda ampliar el espectro de acción. Y eso es algo que se analizará durante estos días.

¿A qué tumores se extiende?

Se está utilizando ya o se debería llevar a cabo en breve en la clínica en cáncer de mama y vejiga, con lo que poco a poco se va incorporando, aunque más lento de lo que a algunos nos gustaría. Pero las reglas y la prudencia a veces obligan a ir en ese sentido.

«En Galicia ya se puede utilizar en ciertas circunstancias»

¿Va más lento por regulación, prudencia o coste económico?

Un poco por todo. Es como el tema de los coches eléctricos, todos tenemos en mente que de aquí a unos años los vehículos van a ser eléctricos, pero por la calle aún se ven muy pocos, cada vez un poquito más, pero aún son pocos.

El año pasado dijo que se incluiría en la cartera básica de servicios. ¿Lo ve cercano?

De momento creo que habrá que seguir esperando porque la cartera básica depende del Ministerio de Sanidad y el país está con algunas barreras, no en cuestión de biopsia líquida o de medicina, sino en temas globales, que apuntan a que de momento hay que seguir esperando. No obstante, en Galicia ya se puede utilizar en ciertas circunstancias a través del Comité Molecular de Tumores de la Consellería de Sanidade.

¿Se está haciendo en el CHUS?

Se está haciendo en toda Galicia, no solo en el CHUS. Son indicaciones muy limitadas todavía, pero ya es el primer paso.

Ofrece información continua sobre el tumor

¿Qué ventajas tiene ese uso, aunque sea con limitaciones?

Básicamente, obtener más información y continua sobre el tumor. Nos costó muchísimo entender que va cambiando con el tiempo, y que son muy distintos incluso dentro de sí. Hay partes que predominan en un momento determinado y otras no. Necesitamos esa información sobre el tumor o incluso sobre si sigue o no, que es otro de los grandes retos porque un paciente se opera y después no hay una seguridad elevada de que quede alguna célula escondida. Y eso lleva a administrar tratamientos que igual no serían necesarios, pero no hay otra forma de hacerlo.

¿En qué están trabajando sobre este campo en Santiago?

Estamos investigando cómo mejorar la biopsia líquida y cómo adivinar por dónde va el tumor, cómo conseguir información para ver qué características tiene.

Implantación variable

¿Y en tumores específicos?

Estamos investigando en diferentes tumores, en cáncer de mama, de pulmón, en tumores renales y cáncer digestivo.

¿España está al nivel de los países de su entorno?

Es muy variable. Hay países como Inglaterra que han lanzado programas nacionales en ciertas indicaciones, y también Francia. Italia y Alemania están a punto.

¿Qué suponen esos programas?

Establecer una gobernanza y unos circuitos para realizar una biopsia líquida si la solicita un médico. El grueso de la técnica no se puede hacer en todos los sitios y, además, la tecnología de futuro es tan compleja y sensible que hay que seleccionar, concentrarla por una cuestión de calidad, economía y operatividad. En el caso de Galicia, si lo valora positivamente el comité, se envía a tres o cuatro laboratorios internacionales.

«El reto con la IA es llevar los datos a la clínica»

¿Cómo afronta el simposio de esta semana en Santiago?

Científicamente el encuentro de Santiago es muy estimulante, en el que participan destacados expertos en investigación básica y clínica. Afortunadamente todos los años se presentan avances en este ámbito que lo hacen muy atractivo, y no hay una charla que se repita a lo largo de las ediciones. Y es esto lo que ha llevado a que tenga gran repercusión a nivel nacional e internacional.

Hoy tiene reconocimiento internacional, pero los inicios no serían tan fáciles...

Lo importante es que ahora todo el mundo conoce lo que es la biopsia líquida y que es un campo de investigación muy importante, en el que además se está incorporando la inteligencia artificial y la digitalización.

¿En qué medida ayuda la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial?

Se está incorporando al proceso de análisis, pero sobre todo es importante ver cómo podemos incorporar esos datos a la toma de decisiones en la práctica clínica, que es el reto futuro que tenemos por delante.