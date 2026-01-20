Aprobada la mejora de la PO-230 entre Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro

El proyecto de trazado del ensanche y mejora de la carretera PO-230 a su paso por los concellos de Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro fue aprobado definitivamente por el Consello da Xunta, en el que se invertirá un presupuesto de 4,4 millones de euros.

La actuación abarcará la ampliación y mejora de la carretera autonómica PO-230, en el tramo de 5,3 kilómetros de longitud (del punto kilométrico 2+000 al 7+300) que recorre los núcleos de población de Praderrei y Parada, en Campo Lameiro, y el de Fentáns, que pertenece a Cerdedo-Cotobade. La intervención busca la mejora de la funcionalidad y seguridad vial de esta carretera, en el marco del compromiso de la Xunta para actuar en las infraestructuras autonómicas que discurren por municipios rurales y del interior, con mejoras que ayudan a su vertebración, a asentar población, mejorar la calidad de vida de los vecinos y a impulsar económicamente estos concellos.

A través de esta actuación se abordará la ampliación del ancho de la calzada a 7 metros, con dos carriles destinados a la circulación de 3 metros de ancho y arcenes de medio metro en la mayor parte del tramo. El proyecto rectificará el radio de 19 curvas, y propone diversos cambios de sentido y mejoras de los accesos existentes desde el vial municipal. La Xunta prevé realizar a comienzos des este año el proceso las expropiaciones y los trámites de redacción y licitación del proyecto.