Taboada y Ramos ejecutará la mejora de accesibilidad de la Vía de la Plata en A Bandeira

La Diputación de Pontevedra ha adjudicado a Construcciones y Obras Taboada y Ramos SLU por 185.000 euros las obras para mejorar la accesibilidad de la Vía da Prata a su paso por A Bandeira (Silleda). La actuación, licitada por 195.500 euros y con tres ofertas presentadas, se ejecutará en la EP-6511 (A Bandeira-Piñeiro) e incluye la construcción de una senda peatonal y la mejora del firme en el tramo que atraviesa el lugar de A Casela.

El proyecto contempla la dotación de una senda en el margen derecho, de 2,5 metros de ancho, entre la intersección con la N-525 y el punto kilométrico 0+167, además de una cuneta de seguridad en el izquierdo. Se ejecutará una red de recogida de aguas pluviales, canalización de redes de baja tensión y telefonía, renovación del alumbrado, reposición de muros, medidas de calmado del tráfico y nueva señalización.

La obra se financia con fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Deza-Tabeirós.