Roteiros prepara o Camiño do Norte e viaxes a Navarra, Soria e Asturias
A asociación programa para este ano a ruta xacobea de Ribadeo a Santiago en dez etapas
Roteiros de Lalín programa para este ano o Camiño do Norte en dez etapas por territorio galego, desde Ribadeo ata Santiago de Compostela, repartido ao longo do ano para facelo máis accesible. Prepara viaxes a Navarra, Soria e Asturias.
O plan previsto para a ruta xacobea arrincará o 8 de marzo coa etapa Ribadeo-Gondán (21 km) e continuará o 29 de abril ata Mondoñedo (16 km). A seguinte cita será o 10 de maio, co tramo ata Abadín (17 km), para pasar despois ao 14 de xuño, cando se chegará a Vilalba (21 km). O calendario proseguirá o 12 de xullo entre Vilalba e Baamonde (19 km) e seguirá o 9 de agosto ata Miraz (15 km). O 27 de setembro chegarase a Sobrado (25 km); o 25 de outubro, a Arzúa (22 km); e o 15 de novembro, ao Pedrouzo (20 km), deixando para o 13 de decembro os últimos 20 quilómetros ata Compostela.
Xunto a esta proposta, a asociación argalla viaxes a Soria, con visitas ao Cañón do Río Lobos e outros enclaves, así como saídas a Asturias para coñecer a Reserva natural de Muniellos e a Navarra, coa serra de Urbasa como destino principal. O programa completarase con rutas en Lalín e por diferentes puntos de Galicia.
75 camiñantes para ver alvarizas por Vilatuxe
O Roteiro das Alvarizas de Vilatuxe xuntou este domingo a 75 persoas chegadas desde distintos puntos de Galicia. A participación nesta andaina, enmarcada na V Feira Internacional de Apicultura, indica que está consolidada no ámbito galego e empeza a ser unha referencia polo espectacular patrimonio etnográfico que permite visitar, sete alvarizas, algunha case monumental.Estes apiarios veñen sendo a Alvariza do Rizo, a de Honorio, a de Cabaneiro, a de Ramos, a de Dobarro, a de Arca e a de Sarralleiros, bastante ben conservadas, que sorprenden polo seu enorme tamaño e pola técnica de construción empregada, muros en pedra seca, conservando a coroa ou beiril case todas elas. Ademais, atópanse nun entorno singular, a Serra do Candán, tendo o percorrido carballeiras, fervenzas e fermosas vistas panorámicas.O próximo domingo será a Ruta das Alvarizas de Catasós e o domingo día 1 de febreiro a Ruta das Alvarizas de Moa e Zobra.
