Rescatan un cachorro de mes y medio en un contenedor de la parroquia de San Xorxe de Vea

Vecinos de la parroquia estradense de San Xorxe de Vea rescataron ayer un cachorro que alguien había dejado abandonado en un contenedor de la zona. A pesar de lo mojado y sucio que estaba, estiman que el pequeño perro no debía llevar mucho tiempo en la basura, ya que se encontraba en perfectas condiciones de salud.

Los rescatadores se pusieron entonces en contacto con la asociación Patiñas A Estrada, que vela por los perros y gatos abandonados en el municipio. Estos estimaron que el cachorro debe tener en torno a mes y medio de edad. El siguiente paso fue encontrarle una casa temporal de acogida, encontrándola en un voluntario de la asociación por cuyas manos ya pasaron varios casos similares. Tras anunciar el rescate del pequeño perro y compartir una foto suya en las redes sociales, varias personas se ofrecieron a adoptarlo de manera definitiva.

Desde Patiñas explicaron que este tipo de abandonos en contenedores no son habituales en el municipio, al menos que ellos tuviesen conocimiento. En sus años de trabajo, solo recuerdan un caso similar. En esa ocasión fueron cinco gatos que aparecieron en un contenedor dentro de una bolsa. Dos de ellos ya estaban muertos pero los otros tres pudieron ser rescatados y recuperados, encontrándoles después una casa.

Voluntarias de la asociación explicaron que a la hora de encontrar hogar para los animales abandonados es mucho más fácil si se trata de cachorros. Hace pocos meses rescataron en la calle a una perra beagle, que estaba preñada. Tuvo trece cachorros, de los cuales dos fallecieron ya en el parto. Los once que quedaron encontraron también una rápida adopción, al igual que su madre, que se quedó de manerae definitiva en una casa de A Estrada.

Cinco gatos en adopción

En estos momentos, Patiñas tiene cinco gatos en adopción. Tres de ellos tienen solo cinco meses. Luego tienen a uno de 11 años que una señora dejó tras mudarse y otro que tiene leucemia y necesita tratamiento.