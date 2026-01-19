«A morte paréceme un tema moi potente a nivel artístico»
O artista estradense presenta a súa obra por primeira vez na Taberna A Riala da Zona dos Viños, cunha proposta tan heteroxénea como íntima. Miguel Baliño, «Micho», expón pinturas con estilos diversos, cunha forte inspiración na morte e na cultura galega, cun toque expresionista inspirado noutros autores.
Aos seus 30 anos, o estradense Miguel Baliño dá un paso adiante no seu percorrido creativo coa súa primeira exposición individual, «Caldo con churros», que pode verse ata o 3 de febreiro na Taberna A Riala da Zona dos Viños. Referencias á cultura galega, ao pop art ou á morte mestúranse nunha mostra tan variada como persoal, na que todas as obras están á venda «a prezos moi accesibles», segundo o autor. Este fálamos dos seus comezos no mundo artístico, as súas inspiracións, e os seus próximos proxectos.
-Cando diría vostede que comeza a súa carreira artística?
-Eu diría que toda a vida. Desde pequeno xa ía ás clases de pintura con Baldomero, con Susana… Debuxaba, facía cousas. Sempre estiven metido nisto dalgunha maneira.
-E cando xorde a idea desta exposición na Riala?
-Pois xorde nun momento bastante concreto. Quedei sen traballo fai pouco e pensei que tiña un montón de cousas feitas, que aínda que me daba vergoña ensinar, necesitaba moverme para sacar algúns de cartos e dar o paso. E dixen: «pois para adiante».
-A exposición leva por título «Caldo con churros». De onde sae ese nome?
-Pois basicamente non tiña ningún título pensado e dixen: «Imos poñerlle algo gracioso». É un pouco unha mestura de todo, como o caldo con churros, que non pega pero aí está. Na exposición hai once pezas en total, aínda que algunhas funcionan como conxuntos. Inclúen desde tres xardas ata varios cranios de gatos, un touro, unha paisaxe ou un espido. É un conxunto de cousas moi distintas entre si. Os cranios son unha especie de colección, o mesmo cos peixes. Pódense ver por separado, pero tamén como composición.
-Os cranios destacan moito polo estilo e a cor. Que busca transmitir con eles, ou que significan para vostede?
Teñen moito que ver co meu traballo en xoiería. Eu fago xoias con óso, cornos, omoplatas, fémures… A morte sempre me chamou moito a atención, e o óso ten esa relación directa coa morte, co que queda, e paréceme un tema moi potente a nivel artístico. É un dos piares importantes da miña obra. Os dos gatos teñen un estilo pop art, porque tamén intentas facer algo chamativo, para que a xente lle guste, e este é moi visual. Despois moitos dos meus traballos están relacionados ca cultura galega, a morte ou espidos, aínda que nesta exposición só hai un por respecto ao público máis miúdo que ven á taberna.
-Entre as pezas tamén vemos unha paisaxe da Catedral de Santiago. Que nos di da obra?
-Pois que esa é a máis antiga da exposición. Fixéraade pequeno nas clases de Baldomero, e ten certo valor sentimental. Decidín poñela para amosar un pouco o antes e o agora, mesturando o estilo máis clásico con cousas máis actuais.
-E como definiría o seu estilo? Mencionaba antes o pop art, pero ten máis influencias?
-Gústame moito o expresionismo e o impresionismo. Tamén me atrae moito o traballo de Egon Schiele, sobre todo polos seus tons terra e ocres nos espidos, algo no que estou traballando agora para futuras obras. No caso dos gatos que aparecen nesta mostra, teñen unha estética moi Andy Warhol. O gato, por certo, é un chisco de autorretrato, xa que o meu nome artístico é «Micho».
-Tiña xa experiencia previa noutras disciplinas artísticas antes de centrarse na pintura?
-Si, estudei durante algún anos Belas Artes. Tamén teño formación en escultura, ilustración, xoiería e cantería. Non acabei todo, pero fixen un pouco de cada cousa. Como che dicía, a xoiería é unha parte fundamental do meu traballo e estiven vendendo en feiras como a Feira do Mar en terra en Torreboredo, cunha boa resposta.
-E todas as obras están á venda?
-Si, os prezos van desde os 35 ata os 60 euros. Prefiro que saian as pezas e que a xente as leve.
-E xa houbo algunha venda ou reacción do público?
-Si, hai un par de pezas que xa están vendidas e xente coñecida achegouse a preguntarme polo significado dos cadros ou simplemente para dicirme que lles gustaban. Iso motiva moito.
-Ten xa en mente unha nova exposición para o futuro?
-Si, a idea e preparar unha exposición máis grande na Sala Banca, para a primavera. Terá pintura, xoiería, escultura… Un pouco de todo, pero aínda temos que organizala e concretar datas.
