Un incendio afecta a un alpendre en Filgueira
Las llamas se originaron en leña almacenada en la construcción anexa a una vivienda de Porto do Alle
REDACCIÓN
Lalín
Un incendio afectó a un alpendre situado en la aldea de Porto do Alle, en la parroquia lalinense de Filgueira. El episodio se produjo pasadas las 23.00 horas del domingo y fue un vecino el que alertó al 112 de la existencia de humo la edificación anexa a una vivienda en la que ese momento no había nadie.
Efectivos del Parque Intercomarcal de Bombeiros y de Emerxencias Lalín accedieron al interior del aplendre y, según los bomberos, las llama se originaron en leña de roble que estaba almacenada en una parte de la edificación. Fue preciso retirar un tractor para evitar que las llamas afctasen a este vehículo, aunque no se produjeron daños materiales relevantes y tampoco personales.
