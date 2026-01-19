Iago García gana en A Madalena la tercera edición de +Talento Motor

El pontevedrés Iago García se proclamó vencedor de la tercera edición del programa +Talento Motor, de la Diputación de Pontevedra, al firmar el mejor registro en la prueba de selección disputada este domingo en el circuito de A Madalena, en Forcarei. García, de 23 años, detuvo el cronómetro en 1:21:637, con apenas ocho décimas de ventaja sobre Lucía Mariño, segunda clasificada.

Con este resultado, el piloto recibirá el patrocinio para participar en la Sandero Eco Cup del Campionato Galego de Rallys, al volante de un coche ecológico rotulado con el nombre de la Diputación de Pontevedra. Sustituirá, de este modo, a Roi Rodríguez en el asiento del Dacia Sandero, un vehículo que fue campeón de la primera edición de este formato monomarca en Galicia.

Al término de la prueba, García celebró el triunfo y no ocultó el «orgullo» que le supondrá representar a su provincia en la Sandero Eco Cup de 2026, además de subrayar la «oportunidade moi grande» que se le abre para competir de manera oficial en el campeonato autonómico. «Afronto a tempada con gañas, hai que ir de menos a máis. Vai ser unha competición moi disputada porque hai moito nivel», señaló.

Por su parte, la diputada provincial, Belén Cachafeiro, presente en la selección, destacó la «destreza» y la «paixón» de Iago al volante, lo felicitó por «este importante logro» y le deseó éxitos en la temporada. «Este recoñecemento pon en valor o talento deportivo da nosa provincia e confirma o éxito dunha iniciativa que impulsa oportunidades reais para a mocidade, promovendo valores como o esforzo, a superación e o compromiso. Desde a Deputación reiteramos o noso apoio ao deporte base e ao talento emerxente», remachó la también alcaldesa de Forcarei.