Los Generales del Ulla llegan a Nueva York

El fotógrafo Eutropio Rodríguez presenta en Nueva York su fotolibro The Generals of Ulla, en una charla abierta al público en el Bronx Documentary Center (Bronxdoc). La cita es el miércoles, 18 de febrero, a las 18:30 horas, con entrada gratuita (donativo sugerido: 5 dólares).

