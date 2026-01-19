Exitosa bendición de animales por San Antón en Gresande

La parroquia de Gresande (Lalín) celebró la quinta edición de su bendición de animales por San Antón, oficiada por el párroco José Ramón Pena. Concurrieron desde perros –alguno vestido para la ocasión– hasta ejemplares de granja, como un ternero, cinco caballos e incluso una tortuga. Se consolida el ritual, implantada por el anterior párroco, José Catanga, que al final no pudo asistir.