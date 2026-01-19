La Emusi programa sus ‘Audicións en Familia’

La Escola Municipal de Música de Silleda (Emusi) celebrará en seis domingos de febrero y marzo, a las 17:30 horas, sus Audicións en Familia. Comenzará el alumnado de metales el 8 de febrero y seguirá el de música tradicional, el 22. Ya en marzo será el turno de clarinete y saxofón (día 1), percusión y violonchelo (8), piano y guitarra (15) y flauta, oboe y fagot (22).