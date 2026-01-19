Doble jornada de basket en el Coto Ferreiro con 31 equipos

El pabellón municipal Manuel Coto Ferreiro acogió este fin de semana a cerca de 250 jóvenes deportistas en una doble cita de baloncesto de la delegación santiaguesa, que llenó las gradas y las pistas estradenses. La actividad comenzó en la mañana del sábado con la celebración de una jornada oficial de liga para las categorías Minibasket y Preminibasket. En total, 16 equipos de Santiago compitieron, mientras que ayer se celebró la jornada de Babybasket, organizada por el club local A Estrada Basket, que también reunió a 15 equipos.