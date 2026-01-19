Casting para una serie con rodaje en Agolada

JP Castings busca figurantes en Galicia con perfiles variados y habilidades relacionadas con tareas tradicionales como la matanza, cortar leña, llevar cestos en la cabeza, despellejar o desplumar animales o desgranar maíz. Es para una serie de época de Vaca Films que se rodará en O Courel, Agolada y Sobrado dos Monxes. Inscripción a través del enlace en la biografía de JP Castings.