El año en el que los termómetros del casco urbano de Lalín rozaron los 37 grados

La Agencia Estatal de Meteorología difundió días atrás su balance de 2025. Su temperatura media, 15 ºC, lo convierte en el tercer año más cálido desde 1961. Por áreas, toda la comunidad gallega salvo las Rías Baixas, Ordes, Betanzos y Arzúa, cerró un año «extremadamente cálido», como indica la Aemet. Para confirmarlo, basta con analizar los datos mensuales de Meteogalicia: la temperatura más alta se alcanzó en la parroquia cruceña de Camanzo, en agosto, con 37,34 ºC, pero es que en ese mes la estación urbana de Lalín llegó a los 36,6. Hay que recordar que durante el verano se produjeron tres olas de calor: la primera entre el 18 de junio y el 4 de julio, cuando las máximas ya superaron los 36 grados en varios enclaves de la comarca pero rebasaron los 43 en el sur de la Península; la segunda, del 15 al 18 de julio, con valores en torno a los 35 ºC en Camanzo y Lalín, mientras Forcarei rozaba los 32 y Serra do Faro, en Rodeiro, se colocaba en los 33; y la tercera, del 3 al 18 de agosto, con más de 45 grados en varios puntos de la Península y las máximas que citamos antes en las comarcas.

Arde un turismo averiado en Sabrexo al ser revolcado. / Cedida

En 2025, según indica la Aemet, no se produjeron olas de frío, pero sí jornadas con valores más bajos de lo normal. Lo lógico sería que las temperaturas bajo cero más extremas se registrasen en cumbres como la Serra do Faro. Pues no: en enero, hace un año, el frío desplomó las mediciones en Camanzo a los 2,69 grados negativos, mientras Lalín se quedaba en los 0,58, también negativos, un valor muy similar al de la estación de Rodeiro, y Forcarei caía a los 1,68 ºC bajo cero.

Casi 4 meses con frío

Meteogalicia permite consultar otros datos como las horas de frío, que son aquellas en las que los termómetros marcan 7 ºC o menos. Durante todo el año pasado, en el municipio forcaricense hubo 1.668 horas por debajo de ese valor. Es como si los vecinos viviesen durante 40 días a 7 grados o menos. La cifra de la Serra do Faro es más alta, con 2.684 horas de frío, es decir, 111 días o, lo que es lo mismo, casi cuatro meses.

El cambio climático ha convertido ya en una expresión conocida el concepto de «oscilación térmica», que es la diferencia entre la temperatura más baja y más alta en un mes en un mismo territorio. Suele ser muy frecuente en primavera, como se evidencia en los datos de marzo de Lalín: su máxima alcanzó los 25,5 ºC, pero la mínima cayó a los -1,1, de modo que hay más de 26 grados de desigualdad. Ocurrió también en la cabecera dezana en mayo: los termómetros marcaron un tope de 32,4 y una mínima de 3,2. Los datos son aún más extremos a escala estatal: El Granado, en Huelva, alcanzó los 46 ºC, y Pradollano, en Sierra Nevada (Granada), los 17,1 bajo cero.

A Coruña, la más lluviosa a nivel estatal

Las estaciones meteorológicas de la comarca también confirman el carácter húmedo que confiere la Aemet a 2025. La precipitación media sobre la España peninsular fue, según este informe, de 696,1 milímetros, que supone un 109% por encima del valor normal del periodo de entre 1991 y 2000, y el 25º año más húmedo desde 1961. La precipitación anual máxima de toda España se encuentra cerca, en las Casas do Porto de A Coruña, con 3.510 litros por metro cuadrado (l/m2), mientras que la mínima, con solo 55, corresponde a Maspalomas, en Gran Canaria.

Aunque no llega a las cifras de A Coruña, Forcarei mantiene el estatus de enclave más lluvioso de la zona, con 2.638 milímetros. Le siguen Serra do Faro, con 2.161, Camanzo, con 1.461, y el casco de Lalín, con 1.363. Las lluvias se concentraron entre enero y abril, para regresar en noviembre y diciembre. Son precisamente las lluvias de estos últimos meses las que mejoraron el volumen de agua embalsada de Portodemouros. Su aldea anegada de O Marquesado pudo visitarse prácticamente desde mayo y hasta entrado el otoño. La última medición, del día 12, indica que está al 60,27% de su capacidad, con 179 hm3 embalsados. En la misma semana de 2025 el porcentaje llegaba rozaba el 89%.

Un coche volcado junto al Arco da Carixa, en Merza. / Cedida

Tres siniestros de tráfico en vías de Cruces y Silleda

Durante el fin de semana las carreteras de Deza registraron tres salidas de vía, con un herido en una de ellas. El sábado, pasadas las 21.00 horas, un coche averiado en la carretera PO-204 (que comunica Vila de Cruces y Merza) comenzó a arder cuando el conductor de la grúa lo subía a la plataforma. Al ser de gasolina, el turismo registró varias explosiones. A la zona se desplazaron Protección Civil de Vila de Cruces y los Bombeiros de Deza. Ambos servicios intervinieron, junto a Tráfico de Lalín, tras una salida de vía este domingo a las 6.30 horas de la madrugada, en la curva de la PO-205. Una furgoneta se había empotrado contra el muro de la presa de Portodemouros. El conductor fue trasladado al hospital. Por último, la Policía local de Silleda y Bomberos acudieron pasado el mediodía a la carretera entre Silleda y Carixa, donde estaba volcado un vehículo junto al conocido arco de granito de la playa fluvial.