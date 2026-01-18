El último año remata sin ningún ERE tras un 2024 con tres ERTE y 99 afectados

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes terminaron 2025 sin ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según los datos facilitados por la Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración. En el ejercicio anterior, 2024, se habían cursado tres Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTE): dos en el concello de Lalín y uno en el de Forcarei, con impacto sobre 99 personas trabajadoras.

Este balance llega después de que en 2023 la Consellería de Promoción do Emprego etramitase seis procedimientos en Deza y Tabeirós-Montes –dos menos que en 2022–, con una bajada también en el número de afectados: de 134 en 2022 a 83 en 2023, lo que supuso entonces un descenso notable. En aquel año, los expedientes se repartieron por igual entre ERE y ERTE por causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción (ETOP), y también entre los únicos municipios con empresas implicadas: Lalín y A Estrada. En detalle, los datos de 2023 apuntaban a que Lalín sumaba dos regulaciones de empleo (con 20 y 6 afectados) y un expediente temporal con 19 trabajadores; mientras que en A Estrada se contabilizaban dos ERTE (con 26 y 6 asalariados) y un ERE con otros seis.

La evolución dibuja un escenario con altibajos, pero lejos de los picos de etapas anteriores. Tras la crisis de 2008, los ERE dominaron el mapa de las regulaciones laborales, y con la pandemia ganaron protagonismo los ERTE, reforzados después por los mecanismos introducidos a partir de 2020 y la reforma laboral de 2022, orientados a facilitar ajustes temporales para preservar el empleo. En este contexto, el dato de cero ERE en 2025 y la concentración de tres ERTE en la zona durante 2024 sitúan la fotografía más reciente en un nivel de conflictividad laboral contenido en estas comarcas.