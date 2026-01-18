Silleda ofrece un curso intensivo de español para inmigrantes

El Concello de Silleda organiza un nuevo curso de español intensivo a través del Programa Anduriña, de alfabetización e inserción sociocultural dirigido a población inmigrante adulta. Comenzará el 28 de enero y se desarrollará hasta el 27 de febrero, con posibilidad de ampliación en caso de demanda. Las clases se impartirán los lunes, miércoles y viernes, en horario de 10:00 a 13:30 horas, en la Casa da Xuventude de Silleda.

La formación está orientada a mejorar las competencias básicas de lectoescritura y a facilitar el conocimiento del entorno, de los recursos municipales y de la realidad sociocultural local, con el fin de favorecer una integración plena en la vida comunitaria. La inscripción, gratuita, podrá realizarse desde este lunes 19 de enero, de forma presencial en el departamento de Bienestar Social o a través del teléfono 986 59 20 37.