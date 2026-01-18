Silleda ofrece un curso intensivo de español para inmigrantes
REDACCIÓN
El Concello de Silleda organiza un nuevo curso de español intensivo a través del Programa Anduriña, de alfabetización e inserción sociocultural dirigido a población inmigrante adulta. Comenzará el 28 de enero y se desarrollará hasta el 27 de febrero, con posibilidad de ampliación en caso de demanda. Las clases se impartirán los lunes, miércoles y viernes, en horario de 10:00 a 13:30 horas, en la Casa da Xuventude de Silleda.
La formación está orientada a mejorar las competencias básicas de lectoescritura y a facilitar el conocimiento del entorno, de los recursos municipales y de la realidad sociocultural local, con el fin de favorecer una integración plena en la vida comunitaria. La inscripción, gratuita, podrá realizarse desde este lunes 19 de enero, de forma presencial en el departamento de Bienestar Social o a través del teléfono 986 59 20 37.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9