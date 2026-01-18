El PP interpela a Camiñas por la factura de la inauguración de las pistas de pádel

El PP de Rodeiro exige explicaciones públicas al alcalde, José Luis Camiñas, por la «aprobación irregular, no seo da xunta de goberno local que el mesmo preside», de una factura para la inauguración de las pistas de pádel, «que non se produciu, posto que o propio rexedor negou a celebración deste acto no pleno do 12 de xaneiro».

La portavoz del PP local, Cati Somoza, explica que el gobierno de coalición aprobó un gasto de 154 en concepto de dicha inauguración, «un acto que sería moi sorprendente porque as pistas aínda se atopan en construción», remarca. Es más, el propio Camiñas admitió en esa sesión plenaria, indica el PP, que las pistas están en obras. La reclamación de explicaciones «loxicamente non é pola cantidade, que é cativa, senón polo feito de que se estean a pagar facturas por actos que non se celebran ou cuestións que non se fan». Los populares temes que existan más casos de pagos por servicios que en realidad no se han prestado.