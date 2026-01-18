A Estrada, coa mente no rural
A Estrada quere amosar que seu rural está moi vivo e que ten capacidad para seguir medrando. Para facelo nace ‘RuralMente’, unha iniciativa que busca xuntar a todo o ámbito agrogandeiro do municipio. O evento, ao que están convocados produtores dun sector «cheo de diversidade, esforzo e futuro», desenvolverase no Pazo de Xerlís o vindeiro sábado, 24 de xaneiro, ao mediodía.
O Concello da Estrada, a través do seu departamento de Desenvolvemento Rural e Actividade Agrogandeira, promove o nacemento de ‘RuralMente’, unha iniciativa que congregará aos produtores locais nun encontro que busca visualizar e valorizar o que sempre foi un dos piares económicos deste municipio.
Deste xeito, ‘RuralMente’ nace como unha iniciativa que pon o foco no rural estradense, entendéndoo como unha gran porta aberta ás oportunidades e motivo de orgullo deste concello. O que que se busca con esta xornada é pór de relevo a importancia do sector agrogandeiro, trasladando publicamente unha mensaxe clara por boca da concelleira Anxos Pais: «O noso rural está moi vivo, ten capacidade para seguir medrando e resulta clave no desenvolvemento do noso concello».
O nome escollido para esta xornada, que nace con clara vocación de continuidade como cita anual co sector, xoga coa idea de que A Estrada é un concello eminentemente rural e no que a xestión municipal pretende «poñer mente e enerxías no propósito de favorecer o desenvolvemento rural».
O evento desenvolverase no Pazo de Xerlís, en Guimarei. Alí estará todo listo o sábado 24 para recibir, dende as 12.00 horas, aos moitos representantes deste sector que xa foron convidados. «Os produtores e produtoras son os auténticos protagonistas de RuralMente», continuou a concelleira de Desenvolvemento Rural. «Co seu traballo diario manteñen viva a identidade da Estrada, facendo posible un territorio cheo de diversidade produtiva, de esforzo e de futuro», engade Pais.
Será unha convocatoria sinxela, que comezará coa proxección dunha peza audiovisual na que se leva traballando dende hai semanas. A través dela ofrecerase unha perspectiva global do tecido agrogandeiro estradense, aglutinando as distintas alternativas produtivas que ofrece o rural na Estrada. «Búscase poñer de manifesto un recoñecemento de que o rural define e identifica o noso concello. Temos alma rural e un territorio completamente sementando de diversidade produtiva, para que as oportunidades medren aquí onde están as raíces», sinalou, pola súa parte, o alcalde estradense, Gonzalo Louzao.
RuralMente proporá un coloquio cunha ampla representación do sector, conducido pola xornalista Neves Rodríguez. As súas voces e experiencias contribuirán a completar o escenario descrito durante a proxección, sintetizando as oportunidades e os desafíos que ofrece o rural no municipio.
«Na Estrada o rural non só define o territorio, senón que identifica a nosa identidade colectiva. Contamos cunha ampla diversidade produtiva e cun sector moi vivo, dinámico e con capacidade para seguir medrando, polo que consideramos esencial fomentar espazos coma este que propoñemos, pensados para o encontro e o diálogo entre administracións, sector produtivo e territorio», manifesta Gonzalo Louzao. Pola súa banda, Anxos Pais anima aos produtores respaldar a convocatoria, sinalando que son eles os verdadeiros protagonistas, «a base dun concello orgulloso de ser rural, con alma e raíces fondas».
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9