A Estrada, coa mente no rural

A Estrada quere amosar que seu rural está moi vivo e que ten capacidad para seguir medrando. Para facelo nace ‘RuralMente’, unha iniciativa que busca xuntar a todo o ámbito agrogandeiro do municipio. O evento, ao que están convocados produtores dun sector «cheo de diversidade, esforzo e futuro», desenvolverase no Pazo de Xerlís o vindeiro sábado, 24 de xaneiro, ao mediodía.

Os cabalos, figura importante no rural estradense.

Lois Docampo

A Estrada

O Concello da Estrada, a través do seu departamento de Desenvolvemento Rural e Actividade Agrogandeira, promove o nacemento de ‘RuralMente’, unha iniciativa que congregará aos produtores locais nun encontro que busca visualizar e valorizar o que sempre foi un dos piares económicos deste municipio.

Deste xeito, ‘RuralMente’ nace como unha iniciativa que pon o foco no rural estradense, entendéndoo como unha gran porta aberta ás oportunidades e motivo de orgullo deste concello. O que que se busca con esta xornada é pór de relevo a importancia do sector agrogandeiro, trasladando publicamente unha mensaxe clara por boca da concelleira Anxos Pais: «O noso rural está moi vivo, ten capacidade para seguir medrando e resulta clave no desenvolvemento do noso concello».

O nome escollido para esta xornada, que nace con clara vocación de continuidade como cita anual co sector, xoga coa idea de que A Estrada é un concello eminentemente rural e no que a xestión municipal pretende «poñer mente e enerxías no propósito de favorecer o desenvolvemento rural».

O evento desenvolverase no Pazo de Xerlís, en Guimarei. Alí estará todo listo o sábado 24 para recibir, dende as 12.00 horas, aos moitos representantes deste sector que xa foron convidados. «Os produtores e produtoras son os auténticos protagonistas de RuralMente», continuou a concelleira de Desenvolvemento Rural. «Co seu traballo diario manteñen viva a identidade da Estrada, facendo posible un territorio cheo de diversidade produtiva, de esforzo e de futuro», engade Pais.

Será unha convocatoria sinxela, que comezará coa proxección dunha peza audiovisual na que se leva traballando dende hai semanas. A través dela ofrecerase unha perspectiva global do tecido agrogandeiro estradense, aglutinando as distintas alternativas produtivas que ofrece o rural na Estrada. «Búscase poñer de manifesto un recoñecemento de que o rural define e identifica o noso concello. Temos alma rural e un territorio completamente sementando de diversidade produtiva, para que as oportunidades medren aquí onde están as raíces», sinalou, pola súa parte, o alcalde estradense, Gonzalo Louzao.

Vista aérea dunha finca estradense con vacas.

RuralMente proporá un coloquio cunha ampla representación do sector, conducido pola xornalista Neves Rodríguez. As súas voces e experiencias contribuirán a completar o escenario descrito durante a proxección, sintetizando as oportunidades e os desafíos que ofrece o rural no municipio.

«Na Estrada o rural non só define o territorio, senón que identifica a nosa identidade colectiva. Contamos cunha ampla diversidade produtiva e cun sector moi vivo, dinámico e con capacidade para seguir medrando, polo que consideramos esencial fomentar espazos coma este que propoñemos, pensados para o encontro e o diálogo entre administracións, sector produtivo e territorio», manifesta Gonzalo Louzao. Pola súa banda, Anxos Pais anima aos produtores respaldar a convocatoria, sinalando que son eles os verdadeiros protagonistas, «a base dun concello orgulloso de ser rural, con alma e raíces fondas».

