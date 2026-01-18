A Estrada acogerá un curso de monitor de comedor escolar y de transporte

La Xunta de Galicia, a través del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pondrá en marcha en A Estrada un curso de monitor/a de comedor escolar y acompañante de transporte escolar, dentro de un programa de formación orientado a mejorar la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social.

La acción formativa contará con 94 horas y se integra en un paquete de iniciativas que se desplegarán de forma progresiva hasta el 30 de junio, con un total de 24 cursos ocupacionales en distintos puntos de Galicia. La programación está coordinada por los equipos comarcales de inclusión sociolaboral y por los de centros penitenciarios. El plan se dirige a sectores con opciones de inserción laboral, como servicios, construcción y logística.