El Entroido da Ulla ofrece 31 citas en 27 parroquias hasta el 22 de febrero

A Bandeira acogió este sábado la presentación oficial del Entroido da Ulla 2026, una de las manifestaciones más singulares del carnaval gallego, que este año desplegará 31 celebraciones en 27 parroquias de ocho municipios de las provincias de Pontevedra y A Coruña. El acto, inicialmente previsto al aire libre, se trasladó finalmente al auditorio municipal Manuel Dopazo debido a las condiciones meteorológicas.

La puesta de largo reunió a representantes de los concellos de A Estrada, Boqueixón, Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces, así como a miembros de más de una veintena de asociaciones y colectivos vecinales que sostienen esta tradición declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial y Festa de Interese Turístico de Galicia. También asistió el secretario xeral da Lingua, Valentín García, único interviniente, junto a la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena.

Durante la presentación, conducida por la actriz bandeirense Cristina Collazo, se destacó el papel central de los Xenerais da Ulla, figuras emblemáticas de este entroido rural, conocidos por sus atranques o altos, batallas dialécticas cargadas de ironía, crítica social y humor, que cada año recorren parroquias y campos de fiesta a caballo o a pie, acompañados por tropas, abanderados y comparsas.

El calendario de 2026 arrancará el 25 de enero en San Miguel de Sarandón (Vedra) y se prolongará hasta el 22 de febrero, con un programa que combina desfiles, atranques, actos infantiles y propuestas pensadas para garantizar el relevo generacional. En este sentido, uno de los ejes de la presentación fue la implicación de la juventud, con especial mención a la Escola de Xenerais da Bandeira, que trabaja para asegurar la continuidad de la tradición entre los más jóvenes, como demostró sobre el escenario del auditorio.

El acto sirvió también para poner en valor la imagen promocional de esta edición, un mural del artista urbano lucense Diego AS, realizado en San Xián de Sales (Vedra), que simboliza la fuerza, la identidad y la vigencia del Entroido da Ulla en el territorio.