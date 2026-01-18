El BNG de A Estrada señaliza hasta tres baches de la N-640 con balizas
Desde el partido nacionalista califican de «abandono absoluto», «insulto aos veciños» y «chambonada» las últimas intervenciones realizadas por el Ministerio de Transportes
REDACCIÓN
El BNG de A Estrada volvió a poner el foco en la «situación de abandono absoluto» que sufre la carretera nacional N-640 a su paso por la comarca y concellos vecinos. En una acción de denuncia simbólica pero efectiva, militantes de la formación nacionalista procedieron a colocar varias balizas luminosas, similares a las que la DGT obliga a utilizar en los vehículos, para señalizar los numerosos baches, grietas e irregularidades que convierten esta vía estatal en un peligro para la seguridad vial.
Desde el BNG califican de «insulto aos veciños» las intervenciones realizadas por el Ministerio de Transportes «nos últimos meses». Según la formación, «os traballos de asfaltado foron unha auténtica ‘chambonada’: limítanse a tapar buracos de xeito superficial sen corrixir o firme degradado, o que provoca que as fochancas volvan aparecer ás poucas semanas», especialmente con las últimas lluvias.
«A N-640 é un desastre e o Goberno español mira para outro lado mentres os nosos veciños e veciñas xogan o tipo e os seus vehículos sofren avarías diarias», denuncian desde el partido nacionalista estradense.
Con las balizas, el BNG pretende señalar directamente al Ejecutivo español como «responsable da falta de mantemento dunha infraestrutura que é vital para a vertebración da nosa localidade». El BNG reitera su petición al Gobierno español para que ejecute de inmediato un proyecto de rehabilitación integral: «Non podemos ter unha estrada estatal así no 2026. É unha cuestión de seguranza vial».
