Bendiciones entre guaus y miaus

El santuario de Nuestra Señora de O Corpiño acogió ayer por la tarde la tradicional bendición de los animales con motivo de la festividad de su patrón, San Antón Abad. A las seis, el atrio del templo se fue llenando de vecinos que acudieron con sus compañeros de cuatro patas –sobre todo, perros de todos los tamaños y algunos gatos–, pero también con otros menos habituales, como un hámster, detalle que confirma cómo esta tradición se ha ido adaptando a la realidad actual, donde la categoría de mascota ya no se limita a los clásicos.

Uno de los gatos presentes en la ceremonia. / Cedida

La ceremonia estuvo oficiada por el rector del santuario, José Criado, acompañado por el sacerdote Santiago Lillo, en un ambiente familiar y muy participativo. Entre correas, arneses y brazos cargados de transportines, la escena se repitió una y otra vez: los animales, atentos o nerviosos según el caso, mientras sus dueños aguardaban para la bendición, a la salida del santuario de la parroquia de Santa Baia de Losón (Lalín). La imagen se repite en muchos puntos de la comarca y de Galicia en estas fechas, aunque en O Corpiño tiene un componente especial por el tirón del santuario y por el carácter muy popular del acto.

La presencia de un hámster llamó la atención. / Cedida

La tradición continúa hoy domingo 18 en otra parroquia lalinense, Gresande. Allí está prevista una misa a partir de las 17.00 horas en la iglesia parroquial y, a continuación, la bendición de las mascotas. Además, a cada animal se le entregará una chapita de colores como símbolo de protección de San Antón. Será oficiada por José Criado, párroco desde hace unos meses, y está prevista la asistencia de su predecesor e iniciador de este ritual, José Katanga.