Arde un coche en la PO-204 a su paso por Vila de Cruces
Se produjeron varias explosiones
Un coche ardió en la noche de este sábado en la carretera PO-204, en el kilómetro 12, a la altura de la parroquia de Sabrexo (Vila de Cruces). Según la información facilitada, el vehículo se averió y sus ocupantes llamaron a una grúa para su retirada.
Al ir a cargar el coche en la plataforma, el vehículo empezó a arder. Fue el conductor de la grúa quien avisó al 112 cerca de las 21:20 h, que a su vez alertó a Protección Civil de Cruces y a los bomberos del parque de Silleda.
Dado que el coche era de gasolina, durante el incendio se produjeron varias explosiones, sin que se registrasen daños personales. El fuego fue sofocado por los bomberos.
