Alvariza mostrará la detección de nidos de velutina por radiofrecuencia

La Carpa do Cocido comienza su actividad el día 24, con el Divercocido, pero el 31 de este mes y el 1 de febrero volverá a ser escenario de Alvariza, la feria apícola que en solo cinco ediciones ya puede presumir de ser una referencia internacional. Y no es para menos: si el año pasado presentó un exoesqueleto con el que aliviar la carga durante la retirada y el traslado de miel, esta vez Abel Kavanagh, representante de ROBOR España, explicará un proyecto piloto para localizar nidos de velutina en un radio de dos kilómetros de las colmenas mediante un sistema de radiotelemetría. El truco está en «marcar» una velutina obrera con un radio transmisor diminuto, para que nos facilite la ubicación de su colmenar. «Se isto funciona ben, é un paso adiante na loita contra a velutina de concellos, Xunta e particulares».

Son palabras de David Liñares, apicultor y promotor de esta feria que ayer presentó su contenido junto al alcalde, José Crespo, el edil de Agricultura, Marcos Mariño, y el portavoz del gobierno local, Avelino Souto. Junto a Kavanagh, el sábado 31 intervendrán Umberto Moreno y Sara Hernández. Umberto Moreno es zootecnista y acumula 29 años de experiencia en investigaciones en Brasil, Colombia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y España. Ha logrado que, mediante modificaciones genéticas, la abeja africana, una de las más agresivas del mundo, pueda ser manipulada por el apicultor sin careta ni guantes. Sara Hernández, investigadora del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de la Universitat de València, abordará los tratamientos contra la varroa.

Este ácaro volverá a ser protagonista de una de las conferencias del domingo, la de Javier Perpiñán. Este apicultor desarrolló un sublimador de ácido oxálico eficaz y rápido. El vapor de dicho ácido mata la varroa por contacto. Las ponencias están abiertas a apicultores y público en general, y se completan con otros dos temas de actualidad: la venta de miel y el impacto del convenio con Mercosur, a cargo de la presidenta de la IXP Mel de Galicia, Ester Ordóñez (acompañada por sindicatos), y las plantaciones «colaborativas» de las colmenas, que son las que alargan la floración. Esta cuestión será abordada el ingeniero forestal Gaspar Bernárdez.

Las sesiones técnicas tendrán lugar en una pequeña carpa al lado de la fuente. La Carpa do Cocido quedará dividida en dos zonas: la de entrada está orientada a todos los públicos, con casi medio centenar de puestos de venta de miel, hidromiel, quesos y demostraciones de cocina (con dos sesiones por jornada, una a mediodía y otra por la tarde). Estos showcooking realzarán la importancia de la miel en la cocina de otras culturas como la árabe, y una vez que rematen darán paso al sorteo de cestas de productos gallegos. Pueden participar con las rifas que entregarán los puestos al realizar una compra.

Recantos de Galicia

David Liñares indica que habrá una zona con talleres infantiles, que permitirá concienciar a los más pequeños del papel de las abejas en la naturaleza. Con el mismo fin y como en años anteriores, desde mañana la organización realizará visitas a los centros escolares. La propuesta de Alvariza incluye además la difusión de un proyecto entre el GDR y empresas para desarrollar un producto vinculado al polen, y «Recantos de Galicia», un espacio para catar 11 mieles diferentes.

Caminata por las construcciones de Moa y Zobra

Alvariza estará abierta, tanto el sábado como el domingo, desde las 10.00 las 14.00 horas, para reabrir a las 16.00 y cerrar pasadas las 20.00 el día 31 y a las 19.00 horas el 1 de febrero.Para quien desee ver la belleza de una colmena dentro de las alvarizas que antaño las protegían de los osos, habrá una ruta por estos cierres circulares de Zobra y Moa. Pero gracias a Roteiros de Lalín, hoy y el próximo domingo se recuperan las caminatas protagonistas de anteriores ediciones: en la presente jornada se cubre la Ruta das Alvarizas de Vilatuxe, y el día 25 será el turno de las de Catasós.

Alvariza de Acevedo de Ramón, en Zobra. / BERNABE/JAVIER LALIN

El regidor, José Crespo, indicó en este punto que Lalín «cara á zona do Candán e na fronteira con Dozón é un dos concellos con máis alvarizas de España», apuntó que la explotación apícola en estas tierras se remonta ya a tiempos de los monjes de Aciveiro.El propio Crespo tiene colmenas y ayer relató que en la última temporada perdió dos por los ataques de velutina en solo un par de semanas. Ayer adelantó el interés del Concello en colaborar en ese sistema de radiofrecuencia para detectar nidos de una especie cuya adaptación e inteligencia les permite realizar ya sus colmenas en el suelo o dentro de garajes.

Un «selo de calidade de Lalín» para este mandato

Hace años que la miel gallega, como ocurrió con la leche, tiene que enfrentarse a una competencia desleal de un producto que ni siquiera es español (ni europeo, en el caso de la miel), que no cumple los mismo estándares de calidad y que quizá sea producido a pérdidas. El consumidor poco a poco está dispuesto a pagar un poco más por el alimento de proximidad y las administraciones dan pasos, con la Indicación Xeográfica Protexida, la marca de garantía Galicia Calidade o el sello Eurohoja. Lalín quiere sumarse a este apoyo a la producción de alimentos de alta calidad, con un «selo de calidade de Lalín» que podría estar ya en marcha en el presente mandato. Esta marca local llegará a la miel, la carne, el pan... «igual que co Cocido: o que non cumpra os requisitos, non é Cocido de Lalín».