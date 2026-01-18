El diputado provincial de Acción Comunitaria, Javier Tourís visitó ayer a los alcaldes de Forcarei y Cerdedo-Cotobade , Belén Cachafeiro y Jorge Cubela, para presentar los programas +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria, dirigidos principalmente a apoyar a las comunidades de aguas.

Acción Comunitaria llega a Forcarei y a Cerdedo-Cotobade