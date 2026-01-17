Vuelven a fijar el juicio por la administración de Ganadera del Piloño SL

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el 22 de este mes, a las 10.00 horas, un juicio por administración desleal, contra cuatro personas vinculadas a la empresa Ganadera del Piloño SL. Ya se había convocado una vista anterior el pasado 4 de noviembre y tanto entonces como ahora la Fiscalía no ve delitos en los movimientos de la empresa desde 2010, cuando entró en concurso de acreedores, hasta 2017, cuando uno de los acusados y contratado como trabajador, RRR, interpuso una demanda de juicio monitorio para reclamar el pago de cantidades por sus trabajos realizados entre 2011 y 2014.

Ganadera del Piloño entró en concurso de acreedores, como decíamos, el 13 de septiembre de 2010, con JAA administrador único. Esta persona falleció en 2019. Tras la subasta concursal, en septiembre de 2017, en julio del año siguiente pasó a manos de Contratas de Mobiliario urbano SL ya que el primer postor, Grupo Pombo Mar y Tierra SLU, no ingresó el importe del remate. Desde esa entrada en concurso de acreedores y adjudicación final, hubo cambios en la designación del administrador único para nombrar a JII (otro acusado) un aumento de 30.050 euros en el capital social, un segundo incremento en 60.101 euros y un nombramiento de administradores mancomunados a otros dos procesados, MMM y JMM.