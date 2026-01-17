El último baile del Changüí

La memoria de un pueblo tiene muchas formas de conservarse. A veces permanece en cartas, documentos, objetos de antiguas familias, y otras queda latente en las fotografías, en los locales cerrados y en los recuerdos de aquellos que los habitaron. De esta idea nace Memoria de Soutelo, un corto documental nominado recientemente a los Premios Mestre Mateo. Este toma como punto de partida la experiencia vivida por Candela Lorenzo, productora del proyecto y estudiante soutelana de Producción Audiovisual en el CIFP A Farixa de Ourense, que se inspiró a través de las imágenes del fotógrafo Virxilio Viéitez, figura clave en la memoria visual de Forcarei a mediados del siglo XX.

Gonzalo, uno de los vecinos participantes. / Cedida.

Candela sabía bien lo que hacía cuando decidió que su proyecto de fin de ciclo no sería una ficción cualquiera, sino un viaje a las raíces de su pueblo. Uno de los grandes hitos del rodaje fue lograr entrar en el Changüí, el emblemático salón de baile vinculado a la figura del legendario gaiteiro Avelino Cachafeiro. «Nos decían que iba a ser muy complicado grabar allí, que seguramente no nos dejasen entrar», recuerda Candela. Sin embargo, la insistencia del equipo y la sensibilidad del proyecto convencieron al dueño (fallecido recientemente), que les contó la historia del local que tanto animó la villa.

De esta manera se abrieron las puertas de este templo de la cultura popular una última vez. Ahora, el valor simbólico de estas imágenes es enorme, pues tras la venta del inmueble en diciembre, el corto de Candela será el último testimonio de su interior: «Cuando lo expusimos en Soutelo a la gente le encantó, porque recordaron cómo estaba antes, en su juventud».

Memorias de Soutelo se inspira en las fotos de Virxilio Viéitez. | / Cedida.

El documental no solo tiene un gran registro técnico, sino que también muestra una parte muy cercana de su creadora. Dos de las protagonistas que aparecen son familia de la directora: «Pilucha es mi abuela y Concha es mi tía abuela», revela Candela. Junto a ellas, sale también Gonzalo, un vecino que completa este relato que se nutre de la famosa mirada del fotógrafo soutelano.

Mientras Gonzalo recuerda el Changüí como un lugar de ocio, su abuela Pilucha aportó otra perspectiva, pues ella trabajaba allí. «Mi madre también me contó que los sofás que salen en el corto eran los mismos donde se sentaba ella cuando era joven», añade.

Tras esta experiencia, Candela reafirma su interés por seguir explorando la identidad rural gallega, viendo el impacto social tan positivo que tiene: «Hay muchísimas más historias que no están contadas y que merecen serlo». Su nominación pone la guinda a sus estudios y supone un hito para el proyecto: «Para mí ser finalista ya sería un orgullo, y más siendo un documental sobre mi pueblo».