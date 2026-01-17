Taboada y Ramos mejorará caminos rurales por 173.500 euros
REDACCIÓN
La junta de gobierno local de Lalín adjudica a la empresa Taboada y Ramos SLU los trabajos de mejora de caminos municipales en núcleos rurales, por un importe de 173.545 euros. Las obras, que han de acometerse en un plazo de tres meses, afectarán a las pistas de Romea; Vilamaior-Fervenza; O Castelo; A Penela; Carragoso; Xirón y Covás. Cuentan con una financiación del Plan +Provincia de la Diputación. El proceso de licitación comenzó el pasado 15 de octubre, mediante una tramitación abierta y ordinaria.
Por su parte, Canteras de Richinol SL suministrará el material para la reparación y el mantenimiento de las vías públicas de Lalín. El contrato dura dos años. Esta adjudicación no dispone de fondos europeos para el pago y arrancó con un presupuesto de 781.165 euros.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Davila 15/01/2026