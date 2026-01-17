Taboada y Ramos mejorará caminos rurales por 173.500 euros

La junta de gobierno local de Lalín adjudica a la empresa Taboada y Ramos SLU los trabajos de mejora de caminos municipales en núcleos rurales, por un importe de 173.545 euros. Las obras, que han de acometerse en un plazo de tres meses, afectarán a las pistas de Romea; Vilamaior-Fervenza; O Castelo; A Penela; Carragoso; Xirón y Covás. Cuentan con una financiación del Plan +Provincia de la Diputación. El proceso de licitación comenzó el pasado 15 de octubre, mediante una tramitación abierta y ordinaria.

Por su parte, Canteras de Richinol SL suministrará el material para la reparación y el mantenimiento de las vías públicas de Lalín. El contrato dura dos años. Esta adjudicación no dispone de fondos europeos para el pago y arrancó con un presupuesto de 781.165 euros.