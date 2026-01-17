Silleda Co-Labora acondicionará dos espacios para el emprendimiento

La junta de gobierno local aprobó el proyecto ‘Silleda Co-Labora: Comunidade de Emprendemento Rural’. Con él, el ejecutivo local socialista quiere ofrecer a los vecinos y vecinas oportunidades reales en el rural a la vez que planta cara a la despoblación transformando espacios públicos en centros activos para el emprendimiento, el teletrabajo y la comercialización de productos locales.

Silleda Co-Labora tiene un presupuesto de 167.000 euros, de los que el 90% sería financiado con una ayuda estatal del Ministerio para el Reto Demográfico. Debe ejecutarse a lo largo de dos años desde la resolución de la convocatoria de esas subvenciones. El Concello acondicionará dos espacios: la antigua escuela de Cira y el vivero municipal de Área 33. La vieja escuela de Cira está ya rehabilitada, de modo que queda amueblarla y estructurarla en dos zonas diferentes. Una de ellas será un obrador comunitario, en el que los productores locales podrán elaborar sus alimentos manufacturados y completar así el ciclo productivo sin salir del municipio. Para ello, dispondrán de maquinaria profesional para el envasado, etiquetado y conservación, que darán un valor añadido a estos alimentos de proximidad. La segunda zona será un espacio de trabajo compartido donde poder gestionar directamente la venta de estos productos, ya sea de forma presencial o a través de redes sociales y plataformas digitales. El inmueble tendrá conexión de alta velocidad y sistemas inteligentes para atender clientes, emitir contenido promocional y organizar actividades de visibilización.

Por lo que respecta a Área 33, como se llevó ya al pleno de noviembre, Silleda incorporará mobiliario para crear también un espacio de coworking con seis plazas, además de zonas de reunión y un espacio que hará las veces de cocina en la que poder comer. La sala de usos múltiples quedará acondicionada con tecnología audiovisual para acciones de formación, difusión y venta en línea.

El centro de productores de Cira y el vivero Área 33 estarán conectados a través de una plataforma digital común que va a centralizar la gestión de servicios, coordinando así acciones como la reserva de espacios de trabajo o la puesta en marcha de acciones formativas. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, señala que la propuesta «aproveita espazos xa existentes para crear un ecosistema produtivo local, moderno e sostible».