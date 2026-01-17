Retoman las obras del módulo de atletismo tras seis meses de parón

Operarios de la firma Coviastec regresaron esta semana a las obras de construcción del módulo cubierto multideporte que se está construyendo en terrenos de la Agasp como complemento a las pistas de atletismo. Su mera presencia, a pesar de que el ritmo de trabajo es por el momento lento, supone un pequeño avance para una obra que lleva parada desde el comienzo del verano. Este parón ya obligó en septiembre a cambiar el plazo inicial de entrega por parte de la adjudicataria, quedando fijado el nuevo plazo para finales del mes de marzo. Visto el avance actual de los trabajos, resulta sin embargo difícil creer que ese plazo ampliado se pueda cumplir.

Las obras de construcción de esta nueva y espera infraestructura deportiva llevan paradas desde el mes de julio. El motivo, según explicaron en su día desde el gobierno local, es que la empresa adjudicataria de las obras se encontraba a la espera de que llegasen las grandes vigas de madera a medida que se debían colocar sobre los pilares que están actualmente la vista, como sustento de la singular cubierta de madera concebida para este módulo.

Desde su paralización, solo hubo dos pequeños avances en la obra. A mediados de septiembre hubo dos semanas de actividad, que sirvió para colocar la solera del piso de abajo. Una vez finalizado, los operarios volvieron a desaparecer. Ya en noviembre, un camión grúa y varios trailers llegaron al lugar para descargar las esperadas vigas del techo, llegadas desde Noruega. Una vez acomodadas, la obra volvió a su letargo, hasta el regreso esta semana de varios operarios, que por el momento, están realizando labores menores.

Se aguarda que este retorno suponga el empujón definitivo para esta esperada obra, que estaba previsto rematar inicialmente a finales del 2025. Este plazo fue aplazado a petición de la empresa adjudicataria hasta finales del mes de marzo. Visto sin embargo el estado actual del proyecto todo apunta a que vendrá un nuevo aplazamiento, ya que a estas alturas solo esa construido el esqueleto del módulo y todavía quedan meses de mal tiempo por delante.

Obras en el Regueiro

Por otra parte, se aguarda que en el próximo mes de febrero puedan dar comienzo las obras de remodelación del cercano estadio Manuel Regueiro. Esos trabajos se irán compaginando con los entrenamientos de los equipos que lo utilizan, la Escola Estrada de Fútbol Base y el Sporting Estrada. Los entrenamientos serán posibles ya que los trabajos irán desde fuera hacia dentro, empezando por la construcción del cierre y la nueva grada. A la hora de jugar partidos oficiales, los equipos podrán disponer de los campos de Vea y Callobre.