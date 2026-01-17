Presentación de «Literatura insólita» en la Casa das Letras

La Casa das Letras de A Estrada acogió ayer la presentación de Literatura insólita, de Armando Requeixo, obra en la que se recogen artículos que tratan sobre las costumbres y las manías de los creadores o las otras profesiones que tienen los escritores fuera de su trabajo. Acompañando al autor, estuvieron José López, conselleiro de Cultura; Valentín García, secretario xeral da Lingua de la Xunta de Galicia; Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada; Lucía Seoane, concejala de Cultura y Xesús Domínguez , director de Produción de Editorial Galaxia.