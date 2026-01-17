Platos estradenses para Eva Longoria

Lucía Freitas es uno de los grandes referentes actuales de la cocina española, un trabajo que le ha servido para ostentar una estrella Michelín en su restaurante A Tafona de Santiago. Hasta allí se desplazó el pasado mes de julio la conocida actriz estadounidense, Eva Longoria, quien dedicó un capítulo de su programa de comida a Galicia.

Freitas ejerció como su anfitriona por la Plaza de Abastos de la capital gallega, preparando después para ella un plato de ternera y vieira, en una defensa de la comida más tradicional con un toque vanguardista. Este plato que pudo verse en los últimos días en la emisión del programa tenía sin embargo sello estradense, ya que se sirvió en un de las creaciones que Fernando Porto e Isabel Neira cocinan en su obradoiro. Se trató de un plato de gres de la Colección Petroglifo (Cousas da Terra) que Lucía Freitas utiliza desde hace años para dar un toque de carácter a algunos de sus platos.