Planes de ayuda de la Diputación para colectivos del rural

El edificio sociocultural de Lalín acogió anoche una una reunión explicativa de las distintas líneas de ayudas de la Diputación de Pontevedra dirigidas al ámbito rural, al tejido vecinal y a las comunidades de usuarios de agua. Al encuentro estaban citados pedáneos, asociaciones vecinales y responsables de traídas de agua. Recibieron información sobre requisitos, cuantías y procedimientos de las diferentes convocatorias: Acción Comunitaria, dirigida a colectivos vecinales y de mujeres; y +Aqua 2026 y +Novaqua 2026, centrado en las traídas de agua.