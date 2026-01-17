Pijama, manta y Panic

Aunque el número trece suele aterrorizar a la mayoría, en A Estrada este año equivale a celebración, pues ayer se presentó la decimotercera edición del Panic, el festival de cine de terror local que arranca la próxima semana. Los estradenses volverán a pasarlo mal, en el buen sentido, en este certamen que ya está consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del invierno, destacando por combinar cine de género con actividades divulgativas de interés para los jóvenes.

La presentación tuvo lugar en el Concello de A Estrada, con la participación de la concejala de Cultura, Lucía Seoane; el organizador y responsable de la programación, Pedro Pérez; el propietario de Mini Cines Central, Luis Rivadulla, y el ilustrador del cartel de este año, Ricardo Terceiro, que se inspiró en la clásica Fright Night.

El Panic volverá a estructurarse en dos grandes bloques. Por un lado, la sección cinematográfica, eje central del festival, y por otro la sección divulgativa, que se está convirtiendo en una de sus señas de identidad en los últimos años. Ambas confluirán ya desde el arranque de la programación, que será el próximo viernes 23.

A las 20.00 horas, el Teatro Principal acogerá una charla con el actor estradense Darío Loureiro, conocido por su participación en series como Rapa o Animal. Al rematar, seguirá la programación cinematográfica, diseñada por Pedro Pérez, que llenará los Mini Cines Central a partir de las 22.30 horas con la tradicional maratón de cine de terror. Allí se proyectarán Together, Until Dawn, El vengador tóxico y The Sadness.

El 30 de enero, el teatro recibirá la intervención del terapeuta y médium Daniel Chumillas, que vendrá desde Madrid para ofrecer la conferencia titulada Consciencia más allá de la muerte. En el cine, será el turno de Chainsaw Man, una apuesta inédita al tratarse de un anime japonés. Antes se exhibirá el cortometraje Escarabana, rodado en la Costa da Morte.

El Pazo de Oca, conocido como el «Versalles gallego», será donde se celebre el 6 de febrero la sesión divulgativa, con el visionado de La novia ensangrentada, de Vicente Aranda, película de culto rodada allí. El Concello está tratando con la Fundación Casa Ducal de Medinaceli que la proyección pueda celebrarse en el propio pazo, pero en caso de no ser posible, será en el teleclub de la parroquia. La jornada se completará en los Mini Cines con Devuélvemela, precedida del cortometraje Menú del día.

El Panic rematará el 7 de febrero, en el Teatro Principal, con el espectáculo O cemiterio dos espíritus errantes, una propuesta de magia y misterio a cargo de Luis Boyano. Como novedad para este año, animando una de las tradiciones más curiosas del festival, donde los jóvenes acudían en pijama y con mantas, se celebrará un concurso para premiar a aquellos más originales.

El éxito del festival traspasa fronteras, y Pérez reveló que en la última edición del Festival de Sitges, se mencionó al Panic como único en congregar público joven para hacer maratones de terror. Las entradas serán gratuitas y hasta completar aforo, donde el cine cuenta con 130 plazas.